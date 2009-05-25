Янукович напоследок рассказал, что думает про Богословскую

Решение Инны БОГОСЛОВСКОЙ выйти из Партии регионов и выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины не стало для партии неожиданностью.

Об этом идет речь в заявлении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, которое размещено на официальном сайте партии.

“В последнее время Инна Германовна неоднократно высказывала такие мнения. Это ее право, которым она воспользовалась, будучи членом партии, где господствует реальная, а не показная демократия”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он выразил удивление, почему заявление И.БОГОСЛОВСКОЙ сделано в ситуации, когда “перед ПР стоит задача максимально объединять силы для борьбы с кризисом”. “Цели, о которых заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ в своем заявлении, полностью совпадают с программой Партии регионов”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Он допускает, что решение выйти из Партии регионов, очевидно, “продиктовано другими мотивами. Например, попыткой действовать более радикально, к чему Инна Германовна неоднократно призывала нашу политическую силу”.

В заявлении отмечается, что для Партии регионов “важен скорейший выход страны из кризиса, а не использование приближения президентских выборов для раскручивания шумных пропагандистских кампаний”.

“Партия неоднократно заявляла, и готова сделать это в очередной раз, что в трудное для государства время она думает, в первую очередь, о росте экономики и улучшении жизни людей, а не о высоких должностях”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что “в этом, а не в удовлетворении амбиций отдельных политиков, Партия регионов видит свою роль как выразителя воли миллионов граждан нашей страны”.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что прекращает членство в Партии регионов, и объявила о своем намерении принять участие в президентских выборах.

Заданием нового Президента при наведении порядка в стране политик считает введение ответственности власти за злоупотребление и коррупцию. А обществу и государству, убеждена она, необходимо вернуть веру в себя, в собственные силы, в способность Украины самостоятельно избирать свой путь и свою судьбу.

По мнению И.БОГОСЛОВСКОЙ, такие задания может решить только действительно новый Президент Украины, который одержит победу под национальным флагом Украины, а не под «цветным» партийным флагом, поскольку общенациональные интересы всегда выше, чем партийные.

”Именно поэтому я принимаю ответственное решение: я выхожу из Партии регионов и объявляю о своем намерении победить на президентских выборах 2010 года в Украине. Я начинаю борьбу, чтобы стать Президентом Украины с целью обеспечить государству работу, порядок и веру”, - отмечается в заявлении И.БОГОСЛОВСКОЙ.