В Кремле заявили, что боевики на Донбассе согласились на масштабный обмен пленными

В Кремле заявили, что имеют влияние на российских боевиков на Донбассе, поэтому они согласились на обмен пленными. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это республики которые живут самостоятельной жизнью, но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние, небезграничное, но определенное. Вот этим влиянием и пользуется глава государства реагируя на призыв Медведчука и одобрение, которое высказал патриарх Кирилл», - сказал Песков, отвечая на вопрос не является ли звонок Путина боевикам нарушением позиции РФ, которая заявляет, что не является участником конфликта.

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По его словам, в ходе разговора с главарями боевиков Путин озвучил идею масштабного обмена и «встретил понимание у своих собеседников».

При этом он не ответил на вопрос УНИАН, почему в официальном релизе по итогам этого разговора пресс-служба Кремля не использовала слово «непризнанные республики» в отношении оккупированного Донбасса.

«Отказа (от боевиков) Путин не услышал. Эта инициатива была воспринята с пониманием и была высказана надежда, что удастся согласовать детали с представителями украинской стороны», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины.

15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

Отметим, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88» человек.