Депутаты отправили в отставку секретаря горсовета Днепра
14:50, 15 ноября 2017Политика
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Планируется, что новый секретарь будет избран сегодня же в ходе пленарного заседания.
В конце октября Вячеслав Мишалов написал заявление о своей отставке \ dpchas.com.ua
Сегодня в ходе очередной сессии Днепровского городского совета депутаты отправили в отставку секретаря Вячеслава Мишалова. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 56 депутатов, сообщает 056.
Читайте такжеФилатов обратился к руководителю НАБУ с требованием проверить решения городской власти ДнепраВ конце октября Вячеслав Мишалов написал заявление о своей отставке.
Ранее в городе прошла процедура сбора подписей за отзыв из депутатских кресел Мишалова и его коллеги, главы бюджетной комиссии Артема Хмельникова.
Мэр Борис Филатов прямо во время сессии подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий Вячеславом Мишаловым.
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