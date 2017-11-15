Депутаты отправили в отставку секретаря горсовета Днепра

Сегодня в ходе очередной сессии Днепровского городского совета депутаты отправили в отставку секретаря Вячеслава Мишалова. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 56 депутатов, сообщает 056.

Читайте такжеФилатов обратился к руководителю НАБУ с требованием проверить решения городской власти ДнепраВ конце октября Вячеслав Мишалов написал заявление о своей отставке.

Ранее в городе прошла процедура сбора подписей за отзыв из депутатских кресел Мишалова и его коллеги, главы бюджетной комиссии Артема Хмельникова.

Мэр Борис Филатов прямо во время сессии подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий Вячеславом Мишаловым.