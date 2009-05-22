Причины отставки Балоги - версии политологов

Политологи называют разные причины отставки Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ выразил мнение, что главная цель В.БАЛОГИ после отставки - не президентская кампания, а подготовка к парламентской кампании, чтобы получить в Верховной Раде хотя бы небольшую фракцию и влиять на ход событий.

В то же время И.ЖДАНОВ допустил, что В.БАЛОГА на президентских выборах не сможет напрямую поддерживать никакого кандидата в Президенты, поскольку имеет негативный имидж как среди политиков, так и среди населения, однако может делать это не публично, в частности, через структуры, в том числе региональные, партии «Единый центр».

Вместе с тем И.ЖДАНОВ назвал циничным заявления Б.БАЛОГИ о том, что Президент не выполнил ни одного обещания, которые давал в 2004 году.

«А где был председатель Секретариата, почему он ничего не делал», - спросил политолог.

В свою очередь, директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил: «Очевидно Виктор Андреевич не оправдал надежды Виктора Ивановича, очевидно Президент избрал для себя другую политическую траекторию, которая не предусматривает сохранения должности любой ценой. Возможно, Президент хочет обеспечить себе плавную траекторию ухода с должности».

В то же время директор Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что причиной отставки В.БАЛОГИ мог стать его проигрыш в борьбе с ближайшим окружением Президента.