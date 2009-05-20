Минобороны призывает Тимошенко не использовать армию

Министерство обороны Украины призывает руководство правительства быть сдержанным и взвешенным в публичных заявлениях и отказаться от практики использования непроверенных и сомнительных данных ради решения политических задач.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Управления пресс-службы Минобороны.

В документе напоминается, что сегодня во время заседания Кабинета министров “из уст премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в адрес руководства Министерства обороны прозвучали обвинения в коррупции и нерациональном использовании средств”.

Как отмечают в Минобороны, при этом Ю.ТИМОШЕНКО руководствовалась результатами проверки работы военного ведомства на протяжении 2008 года, осуществленной Главным контрольно-ревизионным управлением.

”Считаем уместным отметить, что статья 4 Закона Украины “О борьбе с коррупцией” определяет, что борьбу с коррупцией ведут: Министерство внутренних дел, налоговая милиция, Служба безопасности, органы прокуратуры и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах”, - говорится в заявлении и уточняется, что в случае выявления коррупционного деяния они составляют соответствующий протокол, который в трехдневный срок передается в районный или городской суд по местонахождению органа, который составил соответствующий протокол.

”И только по решению суда то или другое должностное лицо быть квалифицировано как коррупционер, по отношению к которому могут быть применены правовые и организационные санкции”, - отмечается в заявлении.

Министерство обороны считает, что “отчет ГлавКРУ является необъективным и предвзятым, выявленные отдельные недостатки “подгонялись” под предварительно подготовленные выводы”.

“Фактически, речь идет о служебном подлоге, осуществленном в интересах одной политической силы и направленный на втягивание Министерства обороны в политический конфликт”, - убеждены в ведомстве.

Таким образом, считают в Минобороны, “обвинения в коррупции в адрес Министерства обороны должны быть расценены как проявление правового невежества. Упреки прозвучали на основании документа, составленного органом, который не имеет на это соответствующих полномочий и без всякого судебного решения”.

”Следовательно, обвинения премьер-министра являются чисто политическими. Их цель – отвлечь внимание от реальных проблем армии, связанных с катастрофическим недофинансированием Вооруженных сил и несостоятельностью и нежеланием руководства правительства обеспечить надлежащий уровень поддержки украинской армии”, - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим Министерство обороны считает недопустимыми политические манипуляции вокруг Вооруженных сил и попытки дискредитировать армию в политических целях.

”Министерство обороны Украины призывает руководство правительства быть сдержанным и взвешенным в публичных заявлениях и отказаться от практики использования непроверенных и сомнительных данных ради решения каких-либо политических задач. Армия была, есть и будет вне политики”, - отмечают в военном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

После этого премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО попросила Верховную Раду и МВД создать специальную группу по расследованию фактов коррупции в Минобороны и заявила о намерении обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

В свою очередь, глава государства заявил, что не видит оснований для отставки Ю.ЕХАНУРОВА, и назвал обвинения в коррупции в адрес министра политическими манипуляциями.