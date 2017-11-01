В США прокомментировали новые санкции против РФ: призывают освободить Крым и выполнить "Минск"

Соединенные Штаты Америки ввели против Российской Федерации энергетические санкции и призвали Россию выполнять Минские соглашения и освободить Крым. Об этом говорится в сообщениях на сайтах Государственного департамента Соединенных Штатов Америки и Государственного казначейства США.

Так, 31 октября Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США ввело санкции против энергетического сектора РФ.

Санкции вводятся против нефтедобывающего сектора РФ.

Эти ограничительные мероприятия касаются прямого или косвенного экспорта, реэкспорта товаров, услуг (кроме финансовых услуг) и технологий, которые могут помочь глубоководной добыче нефти в Арктике.

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Отмечается, что энергетические санкции были введены в соответствии с принятым ранее Конгрессом Актом о противодействии российскому влиянию с помощью санкций. Эти санкции введены с целью сдерживания агрессивной политики российского правительства.

"Мы продолжаем призывать Россию соблюдать ее обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, покинуть Крымский полуостров и прекратить умышленные кибервмешательства", - говорится в сообщении.

"Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами относительно этих санкций с целью принуждения российского правительства заплатить цену, одновременно пытаясь избежать непредвиденных негативных последствий на другие страны", - говорится в сообщении.

Ранее Госдеп обнародовал новый санкционный список российских компаний и организаций.