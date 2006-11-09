Кого украинцы считают виновными в организации голодомора (соцопрос)

В Украине среди 94% опрошенных граждан, которые слышали или читали про Голодомор 1932-1933 годов, 69% считают, что он был спровоцирован действиями тогдашней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные социологического исследования обнародовал сегодня президент Киевского международного института социологии Валерий ХМЕЛЬКО на пресс-конференции в Киеве.

«Меньше половины взрослого населения Украины – 44% - считают Голодомор геноцидом украинского народа. Поэтому, чтобы убедительно ставить вопрос перед международным сообществом о признании Голодомора актом геноцида, населению страны необходимо пояснить, какие факторы были решающими и привели к гибели огромного количества людей в 30-е годы», - сказал В.ХМЕЛЬКО.

При этом, по его словам, 12% опрошенных склонны считать, что Голодомор стал следствием неблагоприятных природных условий.

Вместе с тем, 84% среди тех респондентов, которые связывают Голодомор с действиями власти, уверены в умышленной организации этого акта. Такое мнение разделяют 82% жителей западного региона Украины, 73,8% - центрального, 65% - южного и 51,4% - восточного.

Между тем, только 26% опрошенных считают, что голод был направлен только против украинцев, а 61% - что голод был направлен против всех жителей Украины, независимо от их национальной принадлежности.

Киевский международный институт социологии проводил исследование 8-14 сентября 2006 года при участии 2012 респондентов в возрасте старше 18 лет в 24 областях Украины и в Крыму. Социологическая погрешность не превышает 3-4%.