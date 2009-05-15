У Стецькива прямо в Раде украли карточку, использовали и подбросили?

Народный депутат (фракция НУ-НС) Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что не голосовал за постановление о назначении выборов Президента Украины на 25 октября 2009 года, а его карточку похитили неизвестные и воспользовались ею в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом он сказал в интервью газете “Україна Молода” (№ 85 от 15 мая).

По мнению депутата, решение ВР о назначении выборов Президента на 25 октября было политическим, и главные причины, почему парламент поддержал его, это “страх и незрелость”.

«Иногда Верховная Рада ведет себя как детский сад - кто-то боялся, что Президент объявит о роспуске парламента, кто-то боялся потерять рейтинги и был заинтересован в том, чтобы выборы состоялись как можно скорее”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Потому решение Конституционного Суда, по его мнению, было прогнозируемым. “Он не мог принять другого решения, здесь нечего и думать. Единственной законной датой является 17 января”, - добавил депутат.

Вместе с тем, Т.СТЕЦЬКИВ опроверг информацию о том, что он был среди тех, кто поддержал соответствующее постановление парламента. “Нет, меня не было среди этих людей. Голосовал не я, а дубликат моей карточки. Утром у меня кто-то украл карточку. И, пока я изготавливал дубликат, неизвестное лицо воспользовалось ею и проголосовало”, - заявил он.

На вопрос, разбирался ли народный депутат с этой ситуацией, Т.СТЕЦЬКИВ ответил: “Нет, я не проводил расследований. Потом эту карточку вернули - кто-то подложил ее на мое рабочее место”.

Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что и до голосования, и сейчас является “категорическим критиком того решения”. “Оно незаконное и, подчеркну еще раз, исключительно политическое”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный избранник.

В свою очередь, Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности этого решения ВР.

13 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.