В Борисполе задержали экс-сотрудника спецподразделения "Альфа"

Прокуратура Киевской области задержала бывшего сотрудника спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины, у которого при обыске гаражного помещения обнаружили и изъяли из незаконного оборота боеприпасы и наркотические средства.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, в ходе проведения профилактических мероприятий на территории города Борисполь установлено, что бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины незаконно хранит оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Правоохранители в порядке ч. 3 ст. 233 УПК Украины провели обыск по адресу проживания 37-летнего мужчины, в ходе которого в доме и гаражном помещении обнаружено и изъято 146 патронов различных калибров, корпус гранаты «РГУ», полимерные пакеты с взрывчатым веществом и 4 картонные коробки с каннабисом.

По указанным фактам Бориспольской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Сейчас проводятся следственные действия: устанавливаются другие лица, с которыми злоумышленник мог сотрудничать в осуществлении незаконной деятельности, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Изъятое будет направлено на соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.