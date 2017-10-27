Джемилев пояснил, почему Россия согласилась освободить Чийгоза и Умерова

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев пояснил, почему Россия согласилась освободить заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в аэропорту «Борисполь».

На вопрос журналистов, что могло заставить Россию отпустить заместителей главы Меджлиса, Джемилев отметил, что «имена Чийгоза и Умерова очень много звучали в мире, и, конечно для России это было очень неприятно».

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«Все-таки очень большой груз вины на Российской Федерации. Они сейчас, видимо, хотят каким-то образом смягчить мировую общественность», - сказал Джемилев.

Он также добавил, что сейчас российские дипломаты работают над снятием санкций, и, "видимо они попытаются использовать этот аргумент, дескать, в России пошла какая-то либерализация".

«Я думаю, что если кто-то попадется на такую удочку, это будет большим заблуждением… Ничего в политике РФ не изменилось», - подчеркнул Джемилев.