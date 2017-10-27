В теле Мосийчука до сих пор находятся осколки взрывчатки

У народного депутата Игоря Мосийчука, который пострадал в результате взрыва, до сих пор не изъяли из тела 5-6 осколков. Об этом заявил член политсовета "Радикальной партии" Марк Гресь в эфире "5 канала".

Он рассказал, что в результате осколочного перелома у депутата очень сильно повреждена рука, из-за чего Мосийчук сидит в аппаратах Илизарова, предназначенных для того, чтобы срослись кости.

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"Еще не изъято около 5-6 осколков, в том числе и с головы. Но здесь благодаря Руслану, который прикрыл его своим телом, успел толкнуть, уложить его на пол и только благодаря этому человеку Игорь остался жив", - отметил Гресь.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали трое человек, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли – охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.