Председатель Житомирской ОГА договорился о сотрудничестве с Украинско-Арабским Деловым Советом

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич сегодня подписал меморандум о сотрудничестве с Украинско-Арабским Деловым Советом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на Житомирщине еще нет весомых инвесторов из арабских стран.

Для того, чтобы наладить диалог с арабскими инвесторами, председатель ОГА Гундич подписал меморандум с Украинско-Арабским Деловым Советом.

Встреча с представителями совета состоялась сегодня, 23 октября, в Житомире.

«На Житомирщине достаточно сфер, куда можно вкладывать средства и чем можно заниматься. Будь то сельское хозяйство или добыча полезных ископаемых. Мы предоставим уже готовые проекты, которые требуют финансирования, расскажем о возможности. Как будет потребность – организуем встречи и форумы для инвесторов, чтобы познакомить их с условиями бизнеса в области, показать на примере, как у нас работается», – сказал Гундич.

По словам президента совета шейха Эмада Абу Альруба, Украинско-Арабский Деловой Совет объединяет арабских инвесторов, которые могут и хотят работать в Украине. «Проблемой, почему так трудно привлечь арабских инвесторов, является языковой вопрос, а также взаимная неосведомленность с культурой, законодательством, и тому подобное», - отмечают в ОГА.

«Мы разговариваем на их языке, мы уже работаем в Украине и можем показать им пример, что здесь безопасно вести бизнес. Поэтому надеемся, что благодаря такому сотрудничеству сможем наладить хорошие связи», – сказал президент совета.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве и договорились в ближайшее время обменяться конкретными предложениями и проектами.

Справка УНИАН. Украинско-Арабский Деловой Совет создан в 2017 году с целью содействия развитию международных деловых, политических, экономических, научных и культурных отношений между Украиной и арабскими странами.