"Там будет устроена резня": Путин заявил, что не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, но хочет хороших отношений с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, Россию все время просили вооружить миссию ОБСЕ на линии разграничения на Донбассе.

При этом он заявил, что Петр Порошенко предложил создать условия для охраны СММ ОБСЕ вооруженными формированиями ООН и РФ согласилась.

«И этого показалось мало – давайте расширительно теперь толковать. Вы понимаете чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если до придания этим территориям особого статуса в соответствии с законом который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведёт к ситуации на ровне с Сребницей. Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим», - сказал Путин.

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Он заявил, что нельзя перекладывать всю ситуацию на Россию.

«Так не получится. Давайте вместе, давайте теперь вы окажите влияние на сегодняшние власти в Киеве, чтобы они принимали хоть какие-то шаги к нормализации. Мы будем работать солидарно и сделаем все, чтобы ситуацию нормализовать», - сказал он.

Путин подчеркнул, что «нам нужна демократическая дружественная нам Украина», - сказал он.

Он заявил, что Россия добровольно согласилась, что бывшие члены СССР стали независимыми странами и сейчас хочет «иметь дружественное соседнее государство».