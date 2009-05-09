Витренко подтянула свои силы с востока и юга во Львов

Сегодня в центре Львова на площади возле Холма Славы состоялся торжественный митинг по случаю 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие депутаты местных советов от ПСПУ из Одесской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей, а также Крыма, к которым присоединились представители Коммунистической и Социалистической партий.

Как передает корреспондент УНИАН, впервые во Львове за годы независимости участники митинга держали большое количество партийной символики времен СССР, молодежь была одета в красные футболки с надписями “СССР”, а лидеры партийных организаций, поздравляя ветеранов с Победой, призывали украинцев «свергнуть помаранчевую власть, которая уничтожает историю Отечественной войны и памятники воинам-освободителям».

В своем выступлении перед присутствующими председатель Одесской областной организации ПСПУ, заместитель председателя Одесского облсовета Ольга СОЛОВЕНКО призвала всех украинцев присоединиться к акции, которая сегодня стартует по инициативе ПСПУ именно во Львове под лозунгом «Подними звезду, победи фашизм!».

«Сегодня мы привезли на аллею Славы во Львове капсулы с землей, взятой из донецкого кургана «Жертвам фашизма» (место бывшего концлагеря), которые заложим возле могил 27 героев Советского Союза, нашедших последнее пристанище, освобождая Львов. Наша сегодняшняя акция направлена против возрождения фашизма, который здесь начал поднимать голову, чтобы превратить Львов в колыбель фашизма», - заявила О.СОЛОВЕНКО.

Поздравляя ветеранов войны, лидеры областных организаций КПУ, СПУ и ПСПУ отметили, что сегодня впервые на многих автомобилях во Львове реют “георгиевские ленты”, а мероприятия левых сил прошли без «привычных» для Львова провокаций и нападений на колонны ветеранов со стороны “некоторых радикально настроенных сил”.

Как сообщил УНИАН начальник Львовского областного управления милиции Игорь ЦИКАЛО, сегодняшние мероприятия прошли без эксцессов, хотя «впервые за последние годы во Львове прошла масштабная акция прогрессивных социалистов». Охрану общественного порядка несли 100 милиционеров, около 200 работников милиции находились в резерве.

Делегация прогрессивных социалистов после завершения митинга выехала в Стрый Львовской области, где возле памятника воину-освободителю, который якобы планируют демонтировать, проведут акцию памяти погибших в Великой Отечественной войне и разъедутся по домам.