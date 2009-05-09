Виктор Ющенко: Я думаю о своем отце. Я думаю о наших родителях...

Дорогой Украинский народ!

Дорогие ветераны!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 64-й годовщиной Великой Победы.

Буду говорить о том, что в душе.

Я думаю о своем отце.

Я думаю о наших родителях.

Я думаю о миллионах наших людей - павших в боях, замученных в концлагерях, тех, кто прошел все фронты и боевые подполья, тех, кто был в тылу, тех, кто выжил и дал жизнь нам, - о всех победивших.

Это - наша общая, единая и неделимая, святая и великая победа.

Мы завоевали ее вместе с другими народами, к которым обращаем братские слова приветствия, уважения и общей скорби.

Мы признательны всем братьям.

Помним каждую каплю крови, которая пролилась за общую нашу свободу.

О роли, миссии и героизме Украинского народа говорим с самым высоким национальным достоинством.

Война продолжалась для нас едва ли не дольше всего.

Дважды смерч войны прошел по нашей земле.

Мы подняли оружие сопротивления на оккупированных территориях.

Мы стали насмерть возле Москвы, Сталинграда, Ленинграда, на Курской дуге.

Вместе с другими народами мы остановили гитлеровское нашествие.

Вместе с другими народами мы начали наступление на врага.

В 1943-1944 годах на территории Украины состоялись стратегические операции, которые стали решающими на всем общеевропейском театре боевых действий.

Оборона Киева, Одессы, Севастополя дали невиданный образец массового героизма и самопожертвования.

Донбасская, Киевская, Корсунь-Шевченковская, Никопольско-Криворожская, Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишиневская, Восточно-Карпатская операции - это путь великой и тяжелой победы, которым мы шли от местечка Милово на востоке до станции Лавочная на западе Украины.

В этом году исполняется ровно 65 лет, как были освобождены Крым, Подолье, Буковина, Галичина и Закарпатье.

Это наступление позволило спасти всю Европу.

Сегодня - День Европы. В его появлении - наш безусловно большой вклад. В ее будущем - наша большая роль.

Более 7 миллионов украинцев ушли на фронт Великой Отечественной войны.

Каждый второй не вернулся домой.

Каждый второй выживший стал инвалидом войны.

Украина дала сотни выдающихся полководцев, тысячи и тысячи героев войны.

В эпицентре мировой войны Украина понесла едва ли не наибольшие потери и разрушения.

На фронтах, в концлагерях, в массовых карательных акциях погибли до 10 миллионов наших соотечественников.

Полностью или частично были уничтожены 714 украинских городов, 29 тысяч сел, более 16 тысяч заводов, фабрик и других промышленных объектов.

Без жилья осталось 10 миллионов человек. «Украина разрушена, как ни одна страна в мире. Разрушены и разграблены все города... Разрушены все мосты, пути, разорила война народное хозяйство, уничтожила людей, побила, повешала, разогнала в неволю». Так писал в своем дневнике Александр Петрович Довженко.

Победа, одержанная такой ценой, безусловно священна.

Священна общая победа всех членов антигитлеровской коалиции.

Это - вечный подвиг людей.

Я уверен - вся жестокая правда о войне, ее дьявольских причинах, ее разжигателях, будет неизбежно раскрыта.

Как Глава Украинского государства обращаюсь ко всем народам, которые принимали участие во Второй мировой:

Мы вместе прошли через ад войны с фашизмом.

Мы не можем допустить равнодушия и кощунства в отношении к общей борьбе и павшим героям.

В новое время немыслимо допустить ни малейшего намека на восстановление любой тоталитарной, авторитарной идеологии или политики, которые могут лелеять имперские амбиции, поставить под вопрос вообще ценность человеческой жизни и нарушить священное право народов на самостоятельное национальное бытие.

Против попыток скрыть «неудобные» трагедии, которые не вписываются в устоявшиеся образы, нам нужна правда, взаимное уважение к национальной истории каждого из нас и братская скорбь по павшим.

Украина знает цену этим словам.

Наша битва за свободу на европейском пространстве продолжалась едва ли не дольше всех.

В победе над тоталитаризмом - один из главных источников родного государства, обретенного нашим народом.

Всем, кто завоевывал эту победу, - наша признательность и наше самое глубокое признание.

Украинское государство - это важнейший ключ к единству всех нас, кто преданно любит Украину, принимает ее непростую историю национальным сердцем и хочет добра для нее и каждого ее человека.

Украинские ветераны уже давно осознали эту святую правду и, я верю, еще не раз будут давать нам, молодым поколениям, мудрые примеры согласия и уроки.

Это - неизбежно, ибо это - великая истина единого украинского народа.

Украинские воины одинаково любили Украину и смерть каждого одинаково болезненно переживали матери на Донбассе, Волыни, Галичине, Подолье или в таврийских степях.

Память о них всех нужно надлежащим образом почтить.

Надо остановить процессы разрушения военных захоронений и привести их в порядок - надлежащего нашей европейской культуре, сделать это с достоинством и большой любовью.

За последние несколько лет и властью, и людьми заложено много памятных знаков, где в будущем будут созданы «Национальные военные мемориалы».

Очень важно, что сегодня видим, как совсем юные граждане Украины самостоятельно собирают свидетельства о ходе войны.

Это - примеры мудрости. Это - проявление нации. Это - примеры единства, в которых нуждается весь наш народ.

Я не воспринимаю и не восприму ни одного тезиса, который может разделить наш народ.

Нам надо идти дальше, чтобы наши национальные истины стали всеобъемлющими и понятными для всех и каждого.

Эти истины - чистые, искренние и обращены на благо каждого из нас и всего Украинского государства.

Мы должны помнить о прошлом, но самое важное - заботиться о живых.

Сегодня непросто. И в нынешнее время государство, прежде всего, обязано помочь ветеранам.

Как Глава государства, как украинец, как сын фронтовика я склоняюсь перед вами, дорогие победители, и желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни.

Склоняю голову перед всеми, кто пал в битве за нашу великую Победу, кто боролся за Украину и кто победил великой, мощной, праведной силой.

Украина будет всегда помнить этот великий человеческий подвиг.

Украина будет всегда признательна своим спасителям.

Украины есть и всегда будет сильным государством, так как дух украинских побед вечен и несокрушим.

Слава победителям!

Слава Украинскому народу!

Слава Украине!

Фото с официального сайта главы государства