В Харьковской области на внеочередных выборах победили представители ПР

Представители Партии регионов одержали победу на всех внеочередных выборах в Харьковской области, которые состоялись 3 мая.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов.

По данным пресс-службы, первое место на выборах Изюмского городского председателя из 11 кандидатов занял заместитель мэра Изюма Александр БОЖКОВ, набрав 33,03% голосов избирателей. На выборах Сидоренковского сельского председателя Валковского района - работник местного агропредприятия Сергей ДРЫГАЙЛО (36,13%), Винницко-Иванивским сельским председателем Богодуховского района избрана заместитель председателя сельсовета Ольга СОЛОВЕЙ (83,13%), а Хатнянским сельским председателем Великобурлукского района - предприниматель Ирина КУЦЕНКО (44,7%).