Человек Луценко в Германии уверяет: скандалил не министр, а аваикомпания

Представитель МВД Украины в Германии Сергей ДЯТЛОВ категорически опровергает информацию немецкой газеты "Бильд" о якобы неадекватном поведении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и членов делегации ведомства в аэропорту Франкфурта при посадке в самолет, следовавший в Сеул.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, комментируя соответствующую информацию, распространенную украинскими и иностранными СМИ.

"То, что написано, совершенно не соответствует действительности", - заверил С.ДЯТЛОВ.

Он отметил, что лично принимал участие в разрешении недоразумения, возникшего при посадке украинской делегации в самолет авиакомпании "Люфтганза".

"Там (в аэропорту - УНИАН) - огромный терминал, - рассказал С.ДЯТЛОВ. - Наш, украинский самолет (также авиакомпании «Люфтганза») немножко задержался. Кроме того, в этом терминале - еще два промежуточных пункта контроля документов. Поэтому пока они (члены делегации - УНИАН) их проходили, пункт пропуска к самолету уже закрыли, хотя самолет еще стоял на стоянке с присоединенным шлангом для заправки".

"В делегации три человека, - продолжил представитель МВД Украины, - Это – министр, это – начальник аппарата министра МАКСИМЕЦ, начальник управления международных связей КАЛЮК. Плюс, министр сопровождал своего сына, который не входил в состав делегации и, который недавно перенес операцию и летел исключительно за средства отца. Как только они подошли для посадки на рейс, немецкая сторона категорично отказала в этом. Все возможности убедить не привели к успеху. Даже несмотря на уведомление о том, что летит официальная делегация, «Люфтганза» в грубой форме отказала".

По словам С.ДЯТЛОВА, в данной ситуации у представителей МВД Украины "обратиться к кому-либо за помощью, кроме как к полицейским, возможности не было, потому как был сорван рейс и сам визит находился под угрозой срыва. Я тоже позвонил, чтобы подошли полицейские. В результате долго решали с «Люфтганзой» вопрос, но нашли компромисс, как будут лететь, хотя «Люфтганза» категорически отказывалась от него: отправить на следующий день тем же рейсом без дополнительной оплаты. Тем не менее, после переговоров «Люфтганза» не взяла ни копейки, хотя обычно этого не делает: пассажир опоздал – значит, он не прав".

С.ДЯТЛОВ подчеркнул, что все четверо представителей украинской стороны были трезвыми. "Они были трезвые, наручники ни на кого не одевали. Этого не было. То есть, там не было никаких «летающих» телефонов, тарелок и так далее. Никуда их не доставляли", - заверил он.

Украинское консульство также было поставлено в известность в связи с происшедшим и также помогло в разрешении проблемы, в частности, с поселением в гостиницу до момента вылета на следующий день, сообщил С.ДЯТЛОВ.