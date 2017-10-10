Депутаты хотят поднять себе зарплату

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины» (регистрационный номер 7172), которым предлагается повысить заработные платы парламентариям.

Согласно информации, обнародованной на сайте парламента, авторами проекта постановления являются народные депутаты, члены Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, Павел Пинзеник (фракция «Народный фронт»), Владимир Арешонков (фракция «БПП»), Олег Куприенко (фракция Радикальной партии), Дмитрий Лубинец (фракция «БПП»), Светлана Войцеховская (фракция «Народный фронт»), Владислав Данилин (фракция «Народный фронт»), Ирина Ефремова (фракция «Народный фронт»), Павел Кишкар (фракция «БПП»), Михаил Папиев (фракция «Оппозиционный блок»), Сергей Шахов (группа «Воля народа»).

В частности проектом постановления предусматривается установить размер должностных окладов народных депутатов Украины на уровне должностных окладов членов Кабинета министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

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В приложении к проекту постановления сообщается, что должностные оклады народных депутатов Украины определяются в прожиточных минимумах, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в следующих размерах: председатель Верховной Рады Украины - 12,0; первый заместитель председателя Верховной Рады Украины - 11,5; заместитель председателя Верховной Рады Украины - 11,0; председатель комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, руководитель депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде Украины - 10,5; первый заместитель, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, секретарь комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, заместитель руководителя депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде Украины, председатель подкомитета комитета Верховной Рады Украины - 10,3; член комитета Верховной Рады Украины - 10,0.

Кроме того предусмотрено, в пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, по решениям комитетов, к предмету ведения которых относятся вопросы регламента и бюджета, народному депутату Украины осуществляются Аппаратом Верховной Рады Украины надбавки к должностному окладу в размере, установленном для членов Кабинета министров Украины.

Кроме того предусмотрено, установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Предлагается ввести в действие постановление со дня его принятия и применять с 1 октября 2017 года.

Как пояснил в комментарии УНИАН первый заместитель председателя регламентного комитета ВР Павел Пинзеник, указанные в проекте постановления коэффициенты указывают оклад депутатов, который определен Законом «О статусе народного депутата».

«Другие условия материального обеспечения, в соответствии с законом о статусе, приравниваются к члену Кабинета министров Украины», - сказал он.

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Так, поскольку по состоянию на 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 1600 грн, то в проекте постановления, в частности, говорится об окладе в 19 тыс. 200 грн для председателя парламента, 18 тыс. 400 грн - для его первого заместителя и 17 тыс. 600 грн - для заместителя председателя парламента.

«Будет другой прожиточный минимум - будут другие суммы», - добавил Пинзеник.

Таким образом, подытожил он, это будут суммы оклада заработной платы парламентариев. «Остальное зависит от того, какие оклады себе установит Кабинет министров Украины. У них есть составляющая должностного оклада и есть составляющая надбавок», - отметил депутат и добавил, что надбавки, которые применены также и к депутатам, будут приравнены к уровню правительства.

Так, добавил Пинзеник, по предварительным подсчетам, в частности, депутаты-члены комитетов могут иметь зарплату до 30 тыс. грн.

Пока же, как это озвучивалось ранее, размер зарплаты депутатов составляет около 17 тыс. грн.

Представитель регламентного комитета также отметил, что «у нас сейчас, на сегодняшний день, нет правовых оснований для выплаты заработной платы, определение ее размера».

«Потому что в законе о статусе написано, что размер должностного оклада определяется Верховной Радой Украины, что не сделано. А остальные условия материального обеспечения приравниваются к члену Кабинета министров, что также не сделано», - сказал Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады Украины" (№5573), которым, как отмечали некоторые парламентарии, предусматривалось увеличение зарплаты народных депутатов фактически вдвое. Отмечалось, что в соответствии с предложением, их должностные оклады должны были определяться в прожиточных минимумах для трудоспособного лица и устанавливаться, в частности, для председателя Верховной Рады - 20; первого вице-спикера - 19,2; заместителя председателя ВР - 18,7.