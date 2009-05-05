Президент Грузии Михаил Саакашвили лично ведет переговоры с мятежниками на базе в Мухровани. Ранее в телеобращении он сказал, что группа бывших военных попыталась осуществить беспорядки в этом батальоне, и они продолжаются. Он обратился к лидерам мятежников с предложением сдаться и заявил, что все меры для сохранения стабильности в стране приняты. Саакашвили называет этот военный мятеж попыткой срыва учений НАТО и саммита Евросоюза, где должен быть оформлен договор с Тбилиси о восточном партнерстве.

Саакашвили призвал Россию не устраивать провокации в Грузии. На это молниеносно отреагировали в Москве. Источник в российском МИДе заявил, что обвинения Тбилиси в причастности к беспорядкам в Грузии - это само по себе провокация. Россия непричастна к тому, что происходит в этой стране, - сказал он.

И, как только что сообщило агентство Рейтер, министр внутренних дел Вано Мерабишвили заявил об окончании мятежа на базе в Мухровани. По его словам, предводитель мятежников был арестован. Других подробностей пока нет.

Эхо Москвы