Россия отрицает, что подписывала соглашение о перемирии в Грузии

В Москве обратили внимание на выступление официального представителя НАТО о том, что подписанные сегодня соглашения об охране российскими военнослужащими границ Южной Осетии и Абхазии являются нарушением соглашений о перемирии. Как подчеркнул официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко, подобная констатация вызывает удивление, поскольку Россия никаких соглашений о перемирии ни с кем в этом районе не подписывала.

"На протяжении всех последних лет мы последовательно настаивали на подписании юридически обязывающих соглашений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией о неприменении силы. Однако вместо этого нынешнее грузинское руководство в августе 2008 г. развязало агрессию против Южной Осетии, которую пришлось отражать российским вооруженным силам.

Единственной договоренностью, которую мы соблюдаем, является план Медведева-Саркози, который, кстати говоря, не выполняется, прежде всего, самой Грузией, не желающей отводить свои войска и вооружения и на протяжении всех последних месяцев наращивающей военное присутствие в зонах, непосредственно примыкающих к Абхазии и Южной Осетии", - отметил А.Нестеренко и добавил: "Более того, невзирая на очевидные сложности внутренних процессов в Грузии и нестабильность в зонах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией, блок НАТО все же планирует проведение своих военных учений в этом весьма нестабильном регионе".