Криль знает, что Янукович по ночам встречается с Тимошенко

Председатель партии "Единый центр" Игорь КРИЛЬ не верит в создание коалиции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Отвечая на вопрос конференции чата на портале «Лига», народный депутат допустил, что «они (БЮТ и ПР) вряд ли когда-то объединятся "за". Скорее это будет "против". Против кого-то».

«Объединиться они могут только ситуативно, для удовлетворения личных амбиций их вождей», - сказал лидер партии.

В то же время, И.КРИЛЬ добавил, что «эти люди постоянно время от времени по ночам встречаются и ведут какие-то переговоры. Было бы правильно, чтобы они уже договорились и показали всему украинскому народу, на что вместе способны».