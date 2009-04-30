Литвин: пора прекратить разговоры о том, что Крым центр дестабилизации

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддерживает идею создания СЭЗ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе.

По словам спикера, пора прекратить разговоры о том, что Крым является центром дестабилизации, и нужно навести экономической порядок в автономии.

По словам В.ЛИТВИНА, «Крым нужно бы сделать свободной экономической зоной, но не в том плане, чтобы эта была дыра, через которую завозились без любых уплат налогов отходы, которые у нас называют продуктами питания». Он убежден, что Крыму нужно развитие в плане «рекреации, туризма, лечения, отдыха».