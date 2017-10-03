Некоторые нардепы от "Оппоблока" могли знать о подготовке провокаций бандой "Торпеда" – МВД

В полиции не исключают, что некоторые народные депутаты от "Оппозиционного блока" знали о готовящихся провокациях членами организованной преступной группы, которые были задержаны 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк.

Он отметил, что "осуществляется проверка возможного участия представителей "Оппозиционного блока", в частности, их представителя в Черкасской области, а также не исключено, что по меньшей мере некоторые нынешние народные депутаты от "Оппозиционного блока» были проинформированы о том, что такие акции и такие провокации на территории Украины могут осуществляться".

Шкиряк отметил, что "ни для кого не секрет, что "Оппозиционный блок" является, по сути, политическим крылом Кремля в Украине, что их адепты осуществляют вояжи, и, наверное, получают там инструкции, руководствуются исключительно Москвой, поэтому вся информация, безусловно, будет проверяться".

По его словам, пока что речь идет не об организационной составляющей, а именно о возможной осведомленности относительно провокаций, в том числе относительно попытки подрыва венгерского памятника.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители 1 октября задержали преступную группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-«регионалами».

Аваков назвал 9 преступлений, к которым, вероятно, причастна бандитская группа. В частности, в городе Черновцы, где в ночь на 19 ноября 2016 года подверглась вандализму Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись. В городе Умань 21 декабря 2016 года на могилу Рабби Нахмана злоумышленники бросили голову свиньи с вырезанной свастикой, а также разлили жидкость, похожую на кровь. В Киеве 8 июня 2017 года злоумышленники бросили гранату в Посольство США. Во Львове 30 июня 2017 года была попытка поджечь синагогу. В Луцке 10 июля 2017 года злоумышленники бросили взрывное устройство в консульство Польши. В Киеве в День Независимости 24 августа 2017 года была брошена граната на улице Грушевского, в результате чего была ранена семья Героя Украины Валерия Чибинеева. В тот же день вечером на улице Курбаса злоумышленники бросили гранату в памятник участникам боевых действий. В Умани 21 сентября была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.

«Группа была задержана при осуществлении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области», - сообщил Аваков.

«Люди входят в ОПГ «Торпеды», которая основную работу ведет в Черкасской области, ориентировано находятся под влиянием в прошлом народных депутатов из Партии регионов - Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Следствием задокументированы контакты этих лиц, исполнителей с этими двумя лицами, которые находятся на территории РФ», - отметил министр.