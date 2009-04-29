Коммунисты восстановили разбитый на прошлой неделе памятник Ленину и сегодня установили его на прежнем месте – в поселке Мирное под Симферополем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета КПУ, восстанавливал скульптуру заслуженный художник Украины Виктор ГОРДЕЕВ.

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ заявил сегодня на митинге, что памятники Ленину «государству нужно оберегать как историческое наследие великой державы». Л.ГРАЧ просит «создать особые условия по повсеместному сохранению памятников советской эпохи на территории Крыма и Украины».

Участники акции приняли решение обратиться к депутатам поселкового совета с предложением присвоить имя Ленина расположенному у памятника скверу.

Напомним, в ночь на 24 апреля неизвестные сбросили памятник с постамента, пытались отпилить Ленину голову, разбили ему нос, нанесли различные надписи и знаки.