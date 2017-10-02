Европарламент срочно рассмотрит ситуацию с приговорами оккупантов Чийгозу, Умерову и Семене

12:25, 02 октября 2017
Политика
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После обсуждения будет вынесена на голосование совместная резолюция, подготовленная всеми политическими группами.

Европарламент, иллюстрация / REUTERS

Европейский парламент на сессионном заседании в четверг, 5 октября, обсудит ситуацию с приговорами, вынесенными в оккупированном Крыму двум заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу и Ильми Умерову, а также крымском журналисту Николаю Семене.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, вопрос «Дела лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены» был внесен в повестку дня по ускоренной процедуре.

Ожидается, что после обсуждения будет вынесена на голосование совместная резолюция, подготовленная всеми политическими группами.

Как сообщал УНИАН, в течение месяца в оккупированном Крыму по итогам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

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11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» приговорил заместителя лидера Меджлиса Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.

22 сентября подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Семенеи наказание в виде 2,5 года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

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Теги: #российская оккупация Крыма#репрессии против крымских татар