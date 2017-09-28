В ЕС назвали приговор Умерову нарушением международного гуманитарного права

В Европейском Союзе назвали приговор заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову оккупационным судом в Крыму нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении об осуждении крымскотатарского лидера и заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, обнародованном Представительством ЕС в Украине в социальной сети Facebook.

"В среду - 27 сентября 2017 года - крымскотатарский лидер и заместитель председателя Меджлиса Ильми Умерова приговорен в Крыму к двум годам заключения. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

"Поэтому ЕС не признает и этот так называемый "суд" и его приговор. Осуждение господина Умерова является серьезным нарушением его прав. Это еще один пример преследования крымскотатарского народа", - отметили европейские дипломаты.

Вместе с тем подчеркивается, что это еще один четкий пример серьезного ухудшения ситуации с правами людьми на Крымском полуострове. В заявлении напоминается, что нарушения прав человека в Крыму было также задокументировано в недавнем докладе Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном на этой неделе.

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Также отмечается, что "господина Умерова приговорили за публичное выражение несогласия с незаконной аннексией Крымского полуострова по статье 280.1 Уголовного кодекса России - "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

"Этот приговор является нарушением международного гуманитарного права. Европейский Союз призывает отменить его", - отметили европейские дипломаты.

Также сказано, что Европейский Союз и далее поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы в очередной раз призываем немедленно освободить всех граждан Украины, которые незаконно задержаны на Крымском полуострове и в России", - резюмируется в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической лечебнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. Кроме ишемической болезни сердца и диабета Умеров, который родился в 1957 году, страдает болезнью Паркинсона.