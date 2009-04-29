Бессмертный в Варшаве ищет связи с партиями власти стран ЕС

И. о. председателя Центрального исполкома Народного Союза «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ в Варшаве обсудит с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ дальнейшее сотрудничество НСНУ с ЕНП.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСНУ, отметив, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ принимает участие в конгрессе Европейской народной партии, который проходит 29-30 апреля в Варшаве.

На конгрессе, который собирается каждые два года, представлены все партии-члены ЕНП, а также партии, имеющие статус наблюдателей.

В программе конгресса предусмотрено много мероприятий, встреч, семинаров на актуальные темы, в частности, на тему борьбы с мировым финансовым кризисом и развитие демократии в государствах бывшего СССР.

Запланирована встреча Р.БЕССМЕРТНОГО с президентом ЕНП для обсуждения дальнейшего сотрудничества Народного Союза «Наша Украина» с Европейской народной партией и обсуждение новых совместных проектов.

«Сотрудничество «Нашей Украины» с Европейской народной партией очень важно в контексте евроинтеграции Украины, - убежден Р.БЕССМЕРТНЫЙ. – Ведь в ЕНП входят ведущие христианско-демократические и неоконсервативные партии Европы, находящиеся при власти в странах Евросоюза, а на протяжении последних каденций ЕНП образует в Европарламенте наиболее многочисленную фракцию».

Народный Союз «Наша Украина» имеет статус наблюдателя в ЕНП с 2005 года.