Криль указал Тимошенко, где лежат «дешевые» украинские деньги

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что навести порядок в государственном хозяйстве за счет внутренних резервов дешевле, чем брать кредиты за границей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЦ.

В частности, комментируя попытку премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО получить кредит в России, И.КРИЛЬ отметил: «Брать кредиты всегда легче, чем эффективно хозяйничать. Любой кредит придется возвращать, причем с процентами. Поскольку денег в стране при таком ведении хозяйства нет, есть опасность, что завтра за кредит нужно будет отдавать стратегические предприятия».

По мнению И.КРИЛЯ, Украина может значительно уменьшить зависимость от внешней помощи, если попробует найти внутренние резервы, не теряя “миллиарды государственных средств из-за неэффективного управления”. В то же время, по его словам, “правительственная политика Ю.ТИМОШЕНКО сводится к банальным попыткам дожить до выборов”.

При этом И.КРИЛЬ подчеркнул недопустимость того, чтобы государство теряло там, где оно может зарабатывать. По его словам, задействовать ресурсы можно, осуществив несколько шагов.

В частности, возобновить государственный контроль на предприятиях с долей государственной собственности более 50%, - государство должно управлять и получать доходы от имущества, которое ему принадлежит. Также усилить защиту государственных интересов на предприятиях (в том числе энергораспределительных предприятиях – облгазах, облэнерго) с долей государственной собственности. Кроме того, ввести государственную монополию на экспорт электроэнергии, поскольку, отмечает И.КРИЛЬ, сегодня на украинской электроэнергии зарабатывают посредники, а не государство.

“Сделать это непросто. Но нужно решать – либо загонять страну в долговую кабалу, либо навести порядок в собственном хозяйстве”, - отметил лидер ЕЦ.