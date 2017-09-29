Порошенко будет просить Раду принять закон о Донбассе за одну неделю - СМИ

В администрации президента завершили согласование с партнерами законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины". Об этом рассказал источник "Европейской правды" в АП.

В ближайшее время документ будет зарегистрирован в парламенте. Субъект законодательной инициативы пока не определен, но высока вероятность, что проект подаст президент в статусе неотложного.

После консультаций с иностранными партнерами, в том числе со странами-участниками Нормандского формата и США, в проект были внесены изменения, отметил собеседник.

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Законопроект должен законодательно закрепить Россию как страну-агрессора. Правовой режим АТО будет заменен на новый режим, которого сейчас нет в законодательстве.

"Мы вводим термин российская оккупационная власть. Мы также констатируем, что Украина не несет никакой ответственности за действия оккупационной власти и признает ничтожными все документы, принятые оккупационными властями", - рассказал источник ЕП.

В АП ожидают, что принятие закона усилит позиции Украины в Международном суде ООН, а также поможет в согласовании нужного Киеву формата миротворческой операции.

"Базовый принцип миротворческих операций ООН – беспристрастность. И мы сможем требовать, отсутствия россиян в составе миротворческой миссии, если они будут признаны страной-агрессором", - отметил собеседник.

Вместе с тем, разработчики закона настаивают, что новый закон необходимо принять в течение одной пленарной недели. Это связано с тем, что 18 октября завершается срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

"Мы надеемся на то, что депутаты проявят государственную позицию", - заметил по этому поводу собеседник.