"Подруга дала покататься": под Киевом главврач "забыл" задекларировать Porshe (фото)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку декларации Клюзко Ивана - главного врача Вышгородской районной больницы. В прошлом месяце активисты заметили медика за рулем Porshe Panamera, отсутствующего в его декларации, передает Bihus.info.

Как сообщали активисты общественного движения "Чесно", в августе этого года Иван Клюзко приехал инспектировать ремонт Дымерской райбольницы на Porsche Panamera. Вместе с тем, декларация Клюзко за 2016 совсем пустая, а в единой форме изменений - сведения о доходах от отчуждения недвижимого имущества на суммы 2,5 и 3,8 миллиона гривень.

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Покупателем недвижимости Клюзко (какой - неизвестно, ведь годовая декларация врача пуста) указанй гражданин Украины Рябченко Константин Николаевич.

На вопрос, откуда у него деньги на такую машину, врач ответил, что она 2011 года выпуска, и он ездит на ней уже 5 лет.

Кроме того, по словам Клюзко, Porsche ему дала подруга. "Он даже не на мне зарегистрирован. У меня есть подруга, которая купила машину своему отцу, а отец живет сейчас заграницей. И она мне говорит: "Надумаешь купить - купишь, не надумаешь - можешь ездить пока на ней, эксплуатируй, потому что она у меня сгниет!" Вот я на ней езжу. Не у всех есть такие подруги - но и не все людям жизни спасают, понимаете?", - отметил врач.

Владелица авто Аида Илаева работает в фармацевтическом бизнесе категорийным менеджером лекарственных средств в ЧП "Наша аптека".

Напомним, за декларирование недостоверных сведений предусмотрена ответственность в виде штрафа до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ, или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Цыцак владеет домом площадью 480 кв. м, двумя автомобилями, квадроциклом и байком Harley-Davidson.