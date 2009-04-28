У Литвина сформулировали «лучшую управленческую формулу для Украины»

Лидер депутатской фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины Игорь ШАРОВ считает, что самая лучшая управленческая формула для Украины выглядит так: Владимир ЛИТВИН – Президент Украины, Арсений ЯЦЕНЮК – председатель Верховной Рады, а Юлия ТИМОШЕНКО – премьер-министр.

Об этом И.ШАРОВ сегодня сказал в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

В частности, он выразил убеждение, что «за новыми политическими лицами, большей частью, выглядывают старые морды». По убеждению народного депутата, «сейчас очень необходимо предостеречь революционизируемую часть общества, питающую иллюзии в результате полной замены политикума «перезагрузить власть».

«Это очень опасный эксперимент, – считает И.ШАРОВ. – После него даже существующее сегодня состояние в государстве будет казаться едва ли не эталоном успешности и стабильности».

Вместе с тем лидер депутатской фракции Блока Литвина предостерег от восстановления при власти «тех зашоренных догматиков, ортодоксов и необразованных дураков, которые уже никогда не смогут прогрессивно ни мыслить, ни работать».

И.ШАРОВ убежден, что сторонникам «перезагрузки» следует объяснить, что в данной ситуации «истина находится однозначно посредине». «Украинским политикам необходимо совместить ум, образование, настойчивость и продвижение, – выразил уверенность парламентарий. – Одним словом, должны присутствовать три составляющие: дух, интеллект и воля».

«Что же касается нынешнего Президента, то я бы не советовал сегодня давать поспешных оценок его деятельности как в целом, так и в частности, – заявил И.ШАРОВ. – Время все расставит на свои места».

По его мнению, «если исходить из персоналий, то на сегодня лучшая управленческая формула для Украины выглядит так: Владимир ЛИТВИН – Президент Украины, Арсений ЯЦЕНЮК – председатель Верховной Рады, а Юлия ТИМОШЕНКО – премьер-министр. По крайней мере, этот подход даст возможность и сохранить кадровый потенциал, и привлечь эволюционным путем к государственному менеджменту талантливых молодых специалистов».

«Буквально недавно мы прошли урок того, как нельзя относиться к сфере государственного управления, – сказал лидер депутатской фракции Блока Литвина. – Сегодня, когда озвучиваются очередные планы по проведению нового эксперимента над людьми и страной, Блок Литвина предостерегает от подобных действий, поскольку мы получим деградацию общества и государственных институтов, которая отбросит Украину на десятки лет назад. В результате реализации подобного сценария избирателям уже не придется никого, кроме самих себя, обвинять в своих бедах, – ни очередных нуворишей, ни государственных управленцев, которые назначались на работу еще Лазарем Кагановичем».