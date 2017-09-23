В понедельник Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста Сущенко

25 сентября Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста незаконно удерживаемому в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«25 сентября в 10.30 в Московском городском суде состоится рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК РФ», - сказал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые представляют государственную тайну".

Уголовное дело против журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня 2017 года Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы.

27 июня суд продлил Сущенко срок содержания под стражей еще на три месяца - до 30 сентября.

К незаконно арестованному 21 августа допустили его супругу и дочь.