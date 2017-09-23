"Договорились сократить число отказов": Порошенко сообщил о стремлениях Украины к безвизу с Канадой

Украина готова работать с Канадой в вопросе безвизового режима для своих граждан, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Мы сейчас готовы работать с Канадой в плане достижения безвизового режима для украинских граждан", - сказал Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто.

Он добавил: "Мы договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта. Пока, на первый этап".

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Он напомнил, что Украина в 2005 году отменила визы для граждан Канады.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.