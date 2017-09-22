В МИД призвали мир не оставлять без внимания осуждение оккупантами крымского журналиста Семены

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество не оставлять без внимания осуждение оккупационным режимом Российской Федерации в Крыму украинского журналиста Николая Семены.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным позорным наступлением кремлевского оккупационного режима на основные свободы человека и права гражданина Украины, журналиста Николая Семены», - подчеркнули в МИД.

«Безосновательный и политически мотивированный «приговор» оккупационного «суда», которым Николай Семена приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью, является еще одним доказательством целенаправленных репрессий со стороны государства-агрессора против жителей оккупированной украинской территории АР Крым и г. Севастополя», - говорится в сообщении.

«МИД Украины призывает правительства иностранных государств и международные правозащитные организации не оставить без внимания очередное наступление России как государства-агрессора и оккупанта на основные свободы на территории временно оккупированного Крыма», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, так называемый «Железнодорожный суд Симферополя» приговорил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Российские власти обвиняют его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью.

Семена заявлял, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.