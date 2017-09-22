Парубия застукали за выбрасыванием окурка мимо урны (фото)
16:15, 22 сентября 2017Политика
12
Журналист заметил, как председатель парламента Андрей Парубий возле Верховной Рады выбрасывает окурок мимо урны.
Парубий бросил окурок на асфальт / фото Максим Савчук, Facebook
Председателя Верховной Рады Андрея Парубия застукали за выбрасыванием окурка мимо урны.
Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook разместил журналист Максим Савчук.
Читайте такжеПарубий об объединении БПП с НФ: никакого решения пока что нет
«Андрей Парубий, я все видел. Что там с законопроектом 6730 со штрафами до 1700 гривен за выбрасывание мусора мимо урны? Голосовать будете? А главное - исправляться?», – говорится в сообщении журналиста.
Журналист показал, что урны на месте выбрасывания окурка не было / фото Максим Савчук, Facebook
Отметим, что упомянутый журналистом проект Закона № 6730 с 19 июля находится на рассмотрении в комитете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter