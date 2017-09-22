Путин абсолютно непредсказуем, для него не существует "красных линий" - Порошенко

10:54, 22 сентября 2017
Политика
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Украинский президент заявил, что несколько лет назад даже не допускал возможности аннексии Крыма Россией.

Порошенко заявил, что Путын разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире / фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин абсолютно непредсказуем, для него не существует никаких «красных линий». Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox Business.

«Путин не только совершил незаконную аннексию Крыма, Россия осуществила вооруженную агрессию против моей страны и принесла огромные потери - 10 тыс. человек, включая 2,7 тыс. военных и более 7 тыс. гражданских, были убиты в этой войне российской агрессией», - заявил он и добавил, что «эта ситуация показывает, что для Путина не существует никаких «красных линий».

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«Путин абсолютно непредсказуем, если бы вы меня спросили в 2014 году, возможна ли аннексия Крыма, мой ответ был бы - «безусловно, нет», если бы вы спросили меня, или кого-либо в 2014 году, совершит ли он агрессию, я бы сказал, что «безусловно, нет», - сказал Порошенко.

«Россия - это постоянный член Совета безопасности ООН, структуры, обеспечивающей глобальную безопасность, и он (Путин) разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире», - подчеркнул президент Украины.

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