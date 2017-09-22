Путин абсолютно непредсказуем, для него не существует "красных линий" - Порошенко
Украинский президент заявил, что несколько лет назад даже не допускал возможности аннексии Крыма Россией.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин абсолютно непредсказуем, для него не существует никаких «красных линий». Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox Business.
«Путин не только совершил незаконную аннексию Крыма, Россия осуществила вооруженную агрессию против моей страны и принесла огромные потери - 10 тыс. человек, включая 2,7 тыс. военных и более 7 тыс. гражданских, были убиты в этой войне российской агрессией», - заявил он и добавил, что «эта ситуация показывает, что для Путина не существует никаких «красных линий».
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«Путин абсолютно непредсказуем, если бы вы меня спросили в 2014 году, возможна ли аннексия Крыма, мой ответ был бы - «безусловно, нет», если бы вы спросили меня, или кого-либо в 2014 году, совершит ли он агрессию, я бы сказал, что «безусловно, нет», - сказал Порошенко.
«Россия - это постоянный член Совета безопасности ООН, структуры, обеспечивающей глобальную безопасность, и он (Путин) разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире», - подчеркнул президент Украины.