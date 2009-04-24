Беременные женщины вышли на акцию протеста в Кременчуге

Сегодня, 24 апреля, сессию городского совета Кременчуга опять пикетируют беременные с требованием не закрывать родильное отделение в Крюкове - одном из районов Кременчуга.

Как передает корреспондент УНИАН, власть города заявила, что у них нет средств на ремонт и содержание отделения, и приняла решение закрыть отделение с 28 мая, а рожениц перевести на учет в городской родильный дом. Однако жители Крюкова считают это необоснованным, так как, по их мнению, в районе много будущих матерей, которым неудобно добираться до оставшегося теперь единственным в городе роддома.

Месяц назад депутаты горсовета создали спецкомиссию, которая должна изучить вопрос целесообразности закрытия родильного отделения. В поддержку жителей Крюкова выступил народный депутат Украины Олег БАБАЕВ.

Сегодня на сессии депутаты должны заслушать отчет комиссии и принять решение о закрытии или дальнейшей работе родильного отделения.

Предварительно глава комиссии Виктор КАЛАШНИК сообщил журналистам, что члены комиссии считают нецелесообразным закрытие родильного отделения.