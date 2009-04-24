Компартия настаивает на выборах Президента в парламенте

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО настаивает на принятии в стране новой Конституции, которая узаконит выборы Президента Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке.

П.СИМОНЕНКО напомнил, что в проекте новой Конституции, предложенной коммунистами, парламент уполномочен избирать Президента.

«Мы предложили – парламент избирается, политические силы получают поддержку, создают коалицию, - объяснил П.СИМОНЕНКО, - Так давайте через избрание Президента в парламенте соединим полностью ответственность за власть и в руках законодательного органа, и в руках исполнительных структур». Он подчеркнул, что «мы должны все объединить, чтобы у нас вся вертикаль власти несла ответственность».

Кроме того, лидер коммунистов считает, что нужно «синхронизировать во времени ответственность, потому что получается, что ЮЩЕНКО Президентом избрали раньше, а парламент позже - парламент избирали под одну программу, а ЮЩЕНКО – под другую».

Но принять новую Конституцию сегодня в парламенте трудно, признает П.СИМОНЕНКО, потому что, по его словам, Партия регионов постоянно «что-то делит с БЮТовцами». В то же время он подчеркивает, что не отступится от этой идеи принятия новой Конституции, потому что тогда в Украине будут только одни парламентские выборы, что значительно сэкономит государственные деньги.

«Сегодня в парламенте трудно решить этот вопрос, но от этой идеи отказываться нельзя, и я готовлю почву, чтобы завтра этот вопрос решить», - отметил лидер коммунистов. Он очень сожалеет, что «этот проект Конституции не подписывает Партия регионов, а постоянно договаривается с БЮТ». П.СИМОНЕНКО сказал, что обращается к представителям Партии регионов с призывом: «Берите этот текст (проект Конституции, написанный Компартией – УНИАН), используйте. Тогда будут только парламентские выборы. Тогда у нас значительно больше средств будет сэкономлено и будет повышена значительно ответственность власти перед избирателем».