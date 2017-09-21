Порошенко и Эрдоган обсудили пути углубления стратегического партнерства

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

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Главы двух государств обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно состояться в Киеве.

"Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости.

Стороны также обсудили актуальные вопросы многосторонней повестки дня.

Президент Украины осудил преследование Россией руководителей Меджлиса крымско-татарского народа, в частности Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.