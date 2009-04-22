Коммунисты и националисты провели акции к дню рождения Ленина

В Полтаве сегодня около сотни представителей Коммунистической партии Украины возложили цветы к подножию памятника Владимиру Ленину и провели митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, перед участниками акции выступил председатель Полтавской областной организации КПУ, депутат областного совета Александр МАСЕНКО.

В ходе митинга коммунисты осудили действия нынешней власти, требовали ее отставки и призывали к борьбе с капитализмом, к приходу народа к власти, чтобы воплотить идеи В.И.Ленина в жизнь.

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Также в Полтаве на площади Ленина состоялась акция «День рождения кровавых вождей».

Активисты местной ячейки всеукраинской молодежной организации «Национальный Альянс» разложили на площади прозрачный полиэтилен, на который установили портреты В.Ленина и Адольфа Гитлера, после чего забросали их яйцами. Часть яиц из трех десятков была расписана черными и красными цветами. На них были надписи: «За Бандеру», «За концлагеря», «За Бабий Яр» и другие.

Активисты «Национального Альянса» заявили, что этой акцией они выразили свою позицию относительно деятельности лидеров нацистского и коммунистического режимов. По их словам, акция проводилась для того, чтобы подчеркнуть их негативную роль в истории человечества и Украины в частности.