Добкина задело за живое: он напомнил Тимошенко об обещаниях на миллиард

При правительстве, которое возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ, Харьковское авиационное предприятие работало стабильно.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Харьковской городской организации Партии регионов комментарии мера Харькова Михаила ДОБКИНА по поводу обвинений премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в том, что при правительстве В.ЯНУКОВИЧА была «уничтожена» авиационная отрасль Украины.

«Харьковчане возмущены той клеветой, которая звучит в стенах действующего Кабинета министров. Нынешняя власть, которая не в состоянии исправить экономическую и социальную ситуации в стране, занимается пустозвонством, перекладывая всю ответственность за собственное бессилие на своих предшественников…», - заявил М.ДОБКИН и добавил, что именно правительство во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ вывело авиационную отрасль в стабильно работающую.

«Харьковское авиационное предприятие получало тогда государственные заказы на строительство самолетов, а новые разработки харьковских авиастроителей вызывали огромный интерес на международных авиасалонах», - констатировал М.ДОБКИН.

Он подчеркнул, что в 2005 году, когда сменилось руководство Кабмина, работа Харьковского авиационного предприятия была стабильной.

М.ДОБКИН также отметил, что харьковчане внимательно следят за тем, как скоро начнут выполняться данные во время последнего визита премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Харьков обещания.

«Она в очередной раз посетила Харьковское авиационное предприятие, раздав обещания на общую сумму 1 млрд. грн. Это и строительство метро в Харькове, и выведение из состояния банкротства авиазавода и других государственных предприятий региона…», - напомнил мер Харькова.

Как сообщал УНИАН, премьер Ю.ТИМОШЕНКО обвинила предыдущее правительство, которые возглавлял лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ, в преднамеренном уничтожении авиационной отрасли Украины.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства, представляя результаты проверки Главного контрольно-ревизионного управления финансово-хозяйственной деятельности Харьковского авиационного предприятия и Киевского авиационного завода «Авиант».