Яценюк: российская резолюция относительно миротворцев на Донбассе - это политическая ловушка

Российский проект резолюции относительно миротворческой миссии на Донбассе, который РФ внесла в Совбез ООН, - это политическая ловушка: “Мы не можем согласиться ни на один пункт, предложенный Россией”, - заявил лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк, отвечая на вопросы журналистов в рамках Четырнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 16 сентября.

“Россия внесла резолюцию о миротворческой миссии на территории Украины. Россия и мир – это понятие никаким образом не сопоставимы. Россия это сделала исключительно с одной целью – создать новое политическое игрище вокруг агрессии против Украины”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что этой резолюцией РФ “хочет показать, что они миротворцы”: “Мы увидели, что они “миротворцы.” Их танки, их солдаты, их армия, которая присутствует в Украине. Россия не была и не будет никогда миротворцем”.

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Кроме того, по убеждению Арсения Яценюка, РФ хочет продемонстрировать, “что этот конфликт не имеет отношения к России, а что это внутриукраинский конфликт”.

“Я расцениваю российскую резолюцию о миротворцах как политическую ловушку. Мы не можем согласиться ни на один пункт, предложенный Россией”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер “Народного фронта” подчеркнул, что Россия согласилась на Минские соглашения, первое и ключевое условие которых - прекращение огня: “Почему в течение двух лет президент Путин не выполнил первую предпосылку для того, чтобы двигаться дальше в деэскалации конфликта? Потому что он в этом не заинтересован. И это еще раз подтверждает: Россия внесла эту резолюцию только с одной целью – показать, будто они миротворцы, а дальше - иметь хаос внутри Украины, который Россия будет контролировать через своих военных в Луганске и в Донецке”.

“Относительно вообще миротворческой миссии. У нас нет внутреннего конфликта в стране, и я хочу понять, что эта миротворческая миссия даст”, - добавил он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что в проекте резолюции Россия предлагает разместить миротворцев на так называемой линии соприкосновения: “Путин забыл: у нас граница в совсем другом месте. Это тот рубеж, через который он отправляет своих бандитов, свои танки и войска. Там должна быть так называемая миротворческая миссия для того, чтобы контролировать исключительно границу. А внутри Украины у нас есть все возможности для того, чтобы установить мир и стабильность”.

“Ключевое условие в установлении мира и стабильности – это не резолюция Совета безопасности ООН о миротворцах, а немедленный вывод российских войск с территории Украины. И это будет лучшее решение”, - подчеркнул лидер “Народного фронта”.