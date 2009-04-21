Украина и Россия провели совместную тренировку сил ПВО

21 апреля, Украина и Россия провели двустороннюю командно-штабную тренировку органов управления дежурных сил противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Военно-воздушных сил Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей КУЗЬМИН, целью командно-штабной тренировки было совершенствование взаимодействия между дежурными силами противовоздушной обороны двух стран при выполнении заданий боевого дежурства.

С украинской стороны на тренировке были задействованы семь боевых самолетов: пять многофункциональных истребителей Су-27, бомбардировщик Су-24м и истребитель Миг-29. От России в мероприятии были задействованы три самолета: два Су-27 и один Миг-29.

В рамках тренировки украинские и российские военные обменялись информацией о воздушной обстановке, отработали действия по взаимопомощи воздушным судам при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Также военные летчики осуществили взаимный контрольный облет дежурных подразделений зенитных ракетных войск, которые находятся на боевом дежурстве.