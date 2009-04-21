7 стран-членов и партнеров НАТО планируют учения во Львове

21 апреля во Львове начала работу главная конференция по планированию совместных украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск и приглашением других стран “Репид Трайдент 2009” (“Стремительный трезуб-2009”).

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, в работе конференции принимают участие представители 7 стран-членов и партнеров НАТО. В частности, Украины, США, Великобритании, Албании, Молдовы, Армении и Норвегии.

В ходе проведения конференции ее участники будут обсуждать практические и административные вопросы организации будущих маневров, а также вопросы их всестороннего обеспечения.

Кроме того, участники конференции проведут рекогносцировку мест проведения будущих учений на базе Международного центра миротворческой и безопасности Яворовского общевойскового полигона и Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Учения серии “Репид Трайдент” проводятся в Украине начиная с 1994 года.

В этом году они должны состояться летом. В то же время, в Минобороны не называют точной даты, ведь Верховная Рада еще не приняла соответствующий закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.