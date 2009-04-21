Выдрин предлагает ввести для чиновников «длинные» соцпакеты

Для искоренения коррупции в Украине необходимо менять не только законы, но и элиту. Такое мнение выразили эксперты, комментируя результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы социологических исследований «Проект страны».

По результатам исследования Института Горшенина, украинцы сегодня воспринимают коррупцию как данность.

Так, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ причиной того, что граждане Украины привыкли к коррупции, считает отсутствие хотя бы какой-то более-менее ответственной власти в стране. По его мнению, сегодня власть усиливает среди людей разочарование в том, что справедливости можно достичь. «Поэтому ничего здесь странного нет. Для того, чтобы изменить это положение, нужны институционные изменения, нужна какая-то, возможно, ротация элиты. Это сложные процессы, ни одним решением, например, о пожизненном заключении за взятку, этого не достичь, это абсолютно несерьезно», - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрий ВЫДРИН выразил мнение, что для преодоления тотальной коррупции в стране необходимо использовать мировой опыт: «Например, методы борьбы с коррупцией, которыми пользуются американцы, а именно - «длинные» социальные пакеты, которые аннулируются для чиновника, если он был замечен в коррупции. Условно говоря, ты можешь за двадцать лет наработать колоссальный социальный пакет, который обеспечит потом тебя и твоих родственников, а за одну взятку в сто долларов ты можешь потерять все, что было наработано за двадцать лет», - заметил он. Д.ВЫДРИН считает, что необходимо искать инструменты борьбы с коррупцией на всех уровнях, в том числе на законодательном, культурологическом и др.

Директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает, что сегодня в Украине наблюдаются некоторые позитивные изменения. «Есть у нас примеры, где ситуация меняется на позитив, пусть и медленно. Это внедрение внешнего тестирования для выпускников школ и новая система приема в вузы. Понятно, что она еще не отработана, что есть проблемы, - но в принципе ситуация меняется. Легче стало работать предпринимателям в системе упрощенного налогообложения, которая фактически устанавливает налоговые каникулы. Легче стало во многих случаях контактировать с теми же налоговыми инспекциями», - сказал он.

А.ГАРАНЬ отметил, что изменения к лучшему сейчас уже происходят в стране, но пока не имеют системного и глобального характера и считает, что «изменить это можно только если будет не просто принята программа антикоррупционных мероприятий, поскольку у нас все время принимаются какие-то программы, но нужны и дополнительные законы и их выполнение».

Комментируя вывод социологов о том, что наиболее коррумпированными украинцы считают суды и правоохранительные органы, народный депутат (фракция БЮТ) Андрей ШКИЛЬ , объяснил это тем, что именно с этими структурами граждане сталкиваются больше всего. Также А.ШКИЛЬ считает, что коррупция в «высоких эшелонах власти» беспокоит граждан не так сильно, как коррупция «снизу», когда граждане вынуждены отдавать в качестве взятки кровно заработаны деньги. «И поэтому необходимо сначала побороть коррупцию снизу. Это можно сделать путем повышение зарплат, социальной защиты. Если мы ее снизу одолеем, мы получим, условно говоря, благословение общества и в определенной ситуации окажутся политические силы – все без исключения – и будут вынуждены побороть коррупцию в высших эшелонах власти. Наверху ни зарплатой, ни социальной защитой коррупцию не преодолеть. Здесь необходимо действовать через принятие законов. Это мой рецепт на борьбу», - подчеркнул депутат.