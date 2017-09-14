Житомирский облсовет 26 октября проведет очередную сессию

Тринадцатая сессия Житомирского областного совета седьмого созыва пройдет 26 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение председатель облсовета Владимир Ширма подписал сегодня, 14 сентября.

Читайте такжеНовый глава Житомирского облсовета обещает, что спорные вопросы депутаты будут решать коллегиально

Депутаты начнут свою работу в 10 часов. Они рассмотрят, среди прочего, ряд вопросов коммунальной собственности и внесут изменения в областной бюджет на этот год.

Также на сессии обсудят, как выполняется областная программа социальной поддержки переселенцев, участников АТО и членов семей погибших участников антитеррористической операции.