БЮТ отказывается комментировать свои дальнейшие действия в ВР

Фракция БЮТ отказывается комментировать свои дальнейшие действия относительно ситуации, возникшей в Верховной Раде в связи с блокированием работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, после закрытия вечернего пленарного заседания непосредственно в сессионном зале состоялось небольшое совещание депутатов от БЮТ.

Покинув сессионный зал, ни лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, ни его первый заместитель Андрей КОЖЕМЯКИН не согласились ответить на вопросы журналистов.

В частности, И.КИРИЛЕНКО сослался на то, что комментировать ситуацию будет Владимир ПИЛИПЕНКО - автор проекта постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью – акциями телеканала «Интер».

В свою очередь, В.ПИЛИПЕНКО также отказался дать ответ, будет ли фракция БЮТ продолжать блокировать работу ВР.