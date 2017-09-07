Переговоры в Минске: Сайдик назвал дату следующей встречи
Трехсторонняя контактная группа решилась дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень, заявил сайдик.
Очередное заседание контактной группы по Украине состоится в Минске 20 сентября. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.
"После летнего перерыва и начала нового учебного года, я чувствую, трехсторонняя контактная группа решилась дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень. Следующее наше совещание будет здесь 20 сентября", - заявил он.
По словам Сайдика, на заседании 6 сентября рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможное улучшение механизма платежей за поставки воды в отдельные районы Луганской области. Также шла речь о необходимости защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта.
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В гуманитарной сфере продолжилось обсуждение темы обмена удерживаемых лиц.
"С наступлением холодов еще более актуален вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предусловия наконец-то прийти к общему решению в интересах гражданского населения", - подчеркнул он.
Дискуссии политической подгруппы были направлены на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей согласно минским договоренностям, добавил Сайдик.