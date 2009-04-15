Регионалы требуют голову министра здравоохранения

Партия регионов намерена добиваться увольнения Василия КНЯЗЕВИЧА с должности министра здравоохранения Украины .

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде, министр по делам семьи, молодежи и спорта оппозиционного правительства Виктор КОРЖ зарегистрировал в парламенте проект постановления относительно увольнения министра здравоохранения В.КНЯЗЕВИЧА, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Пребывание на должности КНЯЗЕВИЧА В.М. характеризуется сочетанием халатной бездеятельности, преступной некомпетентности, злоупотреблений и нарушений действующего законодательства, что в совокупности привело к тяжелым последствиям, которые приобрели широкую огласку в средствах массовой информации, дискредитировали и негативно повлияли на доверие населения к системе здравоохранения в целом», - утверждается в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на сайте Верховной Рады.

Среди наиболее резонансных ошибок в сфере государственного управления здравоохранением, вследствие которых предлагается безотлагательно уволить В.КНЯЗЕВИЧА с должности министра здравоохранения, в документе называются: срыв массовой вакцинации против кори и краснухи, критическая ситуация в сфере контроля над качеством лекарственных средств, формирование теневого оборота медицинских препаратов, лоббирование интересов отдельных компаний, системные просчеты относительно обеспечения доступности медицинской помощи в условиях экономического кризиса.

«Министерство здравоохранения использует кризисное состояние экономики и медицины как дополнительный инструмент давления на правительство, Верховную Раду и общество для лоббирования определенного сценария перераспределения сфер влияния и финансовых потоков в здравоохранении... Такой подход, который осуществляется с разрешения министра, является прямым и циничным нарушением положений Конституции Украины... Учитывая указанное и ряд других злоупотреблений, которые нанесли ущерб государству и населению Украины, Верховная Рада Украины обязана уволить министра здравоохранения Украины КНЯЗЕВИЧА В.М. с занимаемой должности», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект постановления передан на рассмотрение профильным комитетам ВР.