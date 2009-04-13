В БЮТ заговорили о коалиции четырех с половиной фракций

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что у парламента появилась еще одна возможность для создания коалиции из 4-х фракций вокруг разработки совместных мероприятий по выведению Украины из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Возможно, что через месяц мы увидим новый формат коалиции, и, я думаю, нужно не скрывать того, что существует теоретическая возможность, чтобы в Украине появилась коалиция четырех с половиной фракций», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО заметил, что, во всяком случае, он убеждает все фракции объединиться перед лицом кризиса и подписать документ о сотрудничестве.

По словам вице-спикера, «поскольку Партия регионов заявила, что блокирования не будет, то это означает, что Партия регионов прониклась необходимостью совместной борьбы с кризисом».

Н.ТОМЕНКО не исключил, что после майских праздников вообще может не состояться ни идея создания широкой коалиции, ни проведения одновременных досрочных выборов Президента и парламента, и «так мы будем мучиться до осени».